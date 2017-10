Tahiri: Nëse ka deputet socialist që mendon se duhet të shkoj në burg të votojë

Deputeti socialist Saimir Tahiri deklaroi se do ta përballonte vetë betejën me atë që e quajti bandë në politikë që ka gatuar historinë e tij për përfshirjen në trafikun e drogës me bandën e Habilajve.

“Çdo bandë kriminale, qoftë dhe kjo që është arrestuar sot ngjan amatore përballë bandës që ka gatuar këtë dhe është në politikë”.

Tahiri u shpreh i vendosur për të luftuar pa u fshehur pas partisë dhe as pas imunitetit madje kishte dhe një apel për deputetët e PS-së

Nuk dua mbrojtje falas nga askush. Dua ti shkoj të vërtetës deri në fund. Dua të përballem me të gjithë me kokën lart, në rrugë e politikë. Deputetët e PS-së edhe në Këshillin e Mandateve dhe në Parlament jam i bindur se do të mbrojnë një qëndrim me atë të vërtetën. Nëse ka një deputet PS që beson se unë duhet të shkoj në burg të votojë.”

Për çmimin e së vërtetës dhe të drejtës kam i gatshëm të paguaj gjithçka jam e gjithçka kam. As nuk dua të ma falë të vërtetën njeri dhe as nuk dua të jem peng i askujt për të vërtetën të cilën dua ta gjej vetë, pa ndihmë e pa mbështetje, të cilitdolloj. Jam një qytetar pa asnjë lloj pushteti

Tahiri vuri në dispozicion një dokument të Prokurorisë së Katanjës të cilin deklaroi se e kishte siguruar brenda 48 orëve dhe ku thuhej se nuk kishte asnjë procedim penal në Itali ndaj tij.

24.10.2017

Burimi: OraNews