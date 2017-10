Kjo është ajo që ka ndodhur e po vazhdon të ndodhë këto 24 orë në Tiranë. Pas përgjimeve të bëra publike fillimisht nga mediat italiane e më pas nga ato shqiptare, Edi Rama e dorëzoi Saimir Tahirin. Vetë Tahiri pas kërkesës së Prokurorisë pohoi mbrëmë në “Opinion” se: Unë nesër do të arrestohem dhe pika loti mjegulluan syzet e tij.

Po sot?

Rama ka ndryshuar kurs, e me një frymë gazetarët e oborrit të tij që siç duket do tu mungojnë të mbjellat në malet e Tepelenës, i thonë Tahirit: Jo, ti nuk do të arrestohesh, ti nuk ka akoma prova kundër teje.

Lexojeni me kujdes, nuk i thonë “nuk je i pafajshëm” por “nuk ka prova”.

Ndërkohë i zoti i punës që e di se çfarë ka bërë, pohonte një natë më parë: “Unë nesër do të arrestohem”. A ka gazetar në botë që i thonë një zyrtari të lartë: Qetësohu se nuk ka prova kundër teje, kur ai vetë pohon se do të arrestohet?

Dhe a ka zyrtar të lartë që pohon: “Unë nesër do të arrestohem” kur e di që nuk ka bërë asgjë për tu arrestuar?

Shikojeni këtë komedi. Nuk ka më pikë rëndësie arrestohet apo jo Saimir Tahiri, rëndësi ka që nga ky moment nuk ka njeri të mos e di se ai dje Edi Rama e kanë vënë shtetin në shërbim të trafikut lokal dhe ndërkombëtar të drogës e armëve.

Dhe që me ato para janë blerë zgjedhjet. Gjithashtu, nuk ka shqiptare që nuk po lexonte gazetarët që shkruajnë pasi janë paguar me gjethe jeshile.

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.