Ish Ministri i Punëve të Brendshme, Saimir Tahiri duke dalë nga banesa e tij është ndalur për të biseduar me gazetarët. Ai tha thënë “s’keni parë gjë akoma”, duke marrë hua kërcënimet e shpeshta të Ramës. Pyetja është se kujt po i drejtohet Tahiri me këtë shprehje?

Prokuroria për Krime të Rënda kërkon heqjen e imunitetit për deputetin Saimir Tahiri

Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Saimir Tahiri, në vijim të një hetimi të nisur për veprat penale të “Trafikut të narkotikëve”, kryer në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe “Korrupsionit pasiv të zyrtarë të lartë shtetërore dhe të zgjedhurve vendorë”, parashikuara nga nenet 283/a/2 dhe 260 të Kodit Penal.

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.