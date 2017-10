Zbulohen targat e reja të Audi-t që i shiti Tahiri-Habilajve

Makina e shitur nga ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri vëllezërve Habilaj, mund të ketë ndryshuar targë, por jo përdorues, ata janë sërish Artan dhe Moisi Habilaj.

Gazetari Basir Çollaku ka publikuar në profilin personal në Facebook, dy foto dokumente që tregojnë se targa e mjetit “Audi” AA 003 GB është çregjistruar në Drejtorinë e Transportit Rrugor nga sistemi i targave dhe targa e re është bërë AA900NF.

Ai shkruan, se pronarët e makinës, janë sërish vëllezërit Habilaj.

AA003GB eshte bere AA900 NF serish Habilaj…dhe serish udhetime jashte vendit..

Makina e ish ministrit Tahiri, “shitur” Habilajve nderron targe por perdorues jo, ata jane serish Artan dhe Moisi Habilaj. Jane pikerisht vellezerit Habilaj te cilet kane bere pagesat kur kane paguar siguracionin e mjetit. Policen e sigurimit qe ka ne fuqi mjeti e ka prere me 4 korrik. Nderkohe ne qershor te ketij viti perdoruesit e Audit AA900NF (AA003GB) kane prere ne Korçe nje police sigurimi karton jeshil me shume gjase per udhetim jashte vendit dhe me afer prerjes se pokices eshte per ne Greqi per periudhen 1 deri me 15 qershor. Nderkohe mjeti tashme AA900NF (AA003GB) sipas shkresave ka numer shasie ËAUZZZ4E79N005250 duke deshmuar se ndryshon siperfaqja jo brendia..Ndoshta Prokuroria do te mundesoje verifikime me konkrete. Natyrisht nese nuk vazhdon te kerkoje targen e vjeter..(per ata qe sbesojne..)

