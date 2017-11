Topalli drejt afrimit në PD!

Jozefina Topalli po afrohet në PD-në e Lulzim Bashës? Ka zëra që thonë po, Topalli mund të kthehet në strukturat drejtuese të partisë saj. Ka shenja që të bëjnë ta besosh për një afrim të mundshëm mes Bashës dhe Topallit, edhe pse kanë qënë prej kohësh dy kundërshtarë të rreptë brenda PD-së.

Është e njohur historia problematike e raporteve politike midis tyre. Si nr. 2 i Partisë Demokratike, Jozefina Topalli i reflektoi që në fillim rezervat për të riun që po i afrohej me shpejtësi posteve të larta drejtuese në PD, në vitin 2005. Lulzim Basha u katapaultua në atë kohë në majat e drejtimit të qeverisë, pas një aktvizimi gjatë fushatës së zgjedhjeve të po atij viti, si pjesë e KOP-t. Me ardhjen në pushtet të PD-së, Lulzim Basha u zgjodh ministër i Jashtëm, post që e kishte lakmuar me sa duket Jozefina Topalli.

Ky është edhe momenti i parë ku ndodh edhe përplasja e pare mes tyre, konsumuar në heshtje. Për tetë vite në qeverisje, Topalli e Basha nuk patën kurrë bashkëpunim. Topalli e shmangu vazhdimisht ndërsa Bashës nuk i dukej ndonjë mangësi e madhe mbështetja e munguar e Jozefinës, tashmë kryetare e Kuvendit.

Përplasja do të shfaqej në publik pas humbjes së PD-së në zgjedhjet e 23 qershorit. Berisha dha dorëheqje dhe në krye të PD-së u zgjodh Lulzim Basha. Jozefina Topalli nuk ishte kandidaturë për këtë post. Gara u zhvillua midis Bashës e të ndjerit Sokol Olldashi. Padyshim që Jozefina Topalli ishte në krah të Olldashit por ai e humbi garën edhe pse përmes shumë dyshimesh që u reflektuan në media.

Kundër Bashës!

Pasi Basha mori karrigen e kryetarit, Topalli u kategorizua në grupin e deputetëve të PD-së që shprehën rezerva të forta kundër tij.

Për katër vite, Topalli e të tjerë u shfaqën shpesh në kritika ndaj kryetarit por pa ndonjë lëvizje konkrete politike. Situata shpërtheu në qershorin e këtij viti, kur Basha e la edhe Jozefinën jashtë listës së kandidatëve për deputetë. Ishte një hakmarrje e fortë e Bashës ndaj Jozefinës e gjithë kundërshtarëve të tjerë në PD.

Jozefina Topalli ishte ndër ata ish-drejtues të PD-së që doli në media dhe lëshoi akuza shumë të forta kundër Bashës. Ajo u bashkua për pak kohë me grupin anti-Basha, por erdhi një moment që nuk u shfaq më pranë tyre. Burime pranë këtij grup thanë se Jozefina nuk është më pjesë e tyre dhe se ka refuzuar të afrohet në çdo bashkëpunim me ta.

E ndërsa Patozi apo Bregu vazhdojnë e hedhin ndonjë deklaratë në media për të konfirmuar se janë aty si pjesë e grupit kundër kryetarit, Jozefina ka munguar gjatë muajve të fundit. Burime praën PD-së thonë se mundësitë që Jozefina t’i afrohet sërish PD-së së drejtuar nga Lulzim Basha, janë tashmë konkrete.

Me sa duket Topalli nuk sheh asnjë dritë shprese për të vazhduar karrierën e saj politike, përveçse të gjejë mundësitë për të pranuar një ofertë nga Lulzim Basha.

Afër Bashës?

Burime pranë PD-së thonë se njerëz shumë të afërt me kryetarin demokrat kanë nisur kontaktet me Jozefina Topallin. Padyshim që ata kanë një ofertë për gruan e fortë të demokratëve, në emër të Bashës.

Ende nuk ka një konfirmim se Topalli do t’i afrohet kësaj PD që ka fytyrën e njeriut që ajo nuk e honeps, por shenjat tashmë kanë filluar. Pak ditë më parë, Basha emëroi në krye të zyrës së shtypit gazetaren e njohur Elona Meço e cila gjithashtu është e njohur për miqësi të fortë me Jozefina Topallin.

Në rast se nuk do të kishte një mundësi afrimi mes Topallit e Bashës, ky i fundit nuk do ta kishte pranuar kurrë kandidaturën e Meços, edhe në se do të propozohej nga Berisha.

05/11/2017

Nga Ylli Pata

Lajm-Shqip