Traget i ri mes dy brigjeve të Adriatikut

Një traget i ri do të afrojë më shumë në kohë dy vendet që lagen nga deti Adriatik. Nga dita e djeshme në linjën Durrës-Trieste-Ankona-Durrës është futur një traget i ri që mban një emër të njohur për udhëtarët e këtyre linjave detare. Emrin “AF Michella” për nder të njërës prej vajzave të pronarit të kompanisë së lundrimeve që ofron shërbim mes Durrësit dhe Italisë. Me një kapacitet mbajtës prej 1000 udhëtarësh dhe 150 kamionësh, trageti prodhim i vitit 2002, sipas burimeve nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, do të shkurtojë me 5-6 orë lundrimin dhe do të lundrojë tre herë në javë nga portet e Triestes dhe Ankonës drejt Durrësit.

Në ceremoninë e përurimit të futjes në linjë të këtij trageti morën pjesë ministra, ambasadori italian në vendin tonë, si dhe drejtues të pushtetit vendor e ushtarakë. Ambasadori i Italisë në vendin tonë, Alberto Cutillo theksoi se Italia beson tek Shqipëria dhe potencialet e saj, ndaj marrëdhëniet mes dy vendeve janë duke u forcuar më tej, gjë që u vu re edhe nga vizita e suksesshme e kryeministrit Rama disa ditë më parë në takim me homologun e tij italian.

Investimi i kryer në këtë linjë të transportit detar u vlerësua dhe nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, i cili u shpreh se këto investime ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e turizmit dhe cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Klosi tha rritja e ndjeshme e numrit të turistëve të huaj këtë vit në vend është përshëndetur nga qeveria e cila ka ndërmarrë hapa konkretë për lehtësimin e bizneseve që operojnë në fushën e turizmit.

