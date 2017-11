Trondisin shkencëtarët: Alienët mund të jenë fiks si ne

Shkencëtarët në Universitetin e Oksfordit në Mbretërinë e Bashkuar publikuan një letër që pohon se teoria e evolucionit mund të ndihmojë në përshkrimin e alienëve dhe sjelljen e tyre.

Ata thanë se të alienet ndikohen potencialisht nga përzgjedhja natyrore, ashtu si ne, duke i bërë ato të evoluojnë për të qenë më të fortë dhe më të adoptueshëm.

Hollivudi tenton ti përshkruajë alienët si qeniet të përbindshme, por ato mund të kenë më shumë të përbashkëta me njerëzit sesa mendojmë ne. Hulumtimet e reja tregojnë se UFO-t janë potencialisht të formuar nga të njëjtat procese dhe mekanizma që janë të formuar dhe njerëzit.

Shkencëtarët shtojnë se, si njerëzit, dhe alienët i nënshtrohen seleksionimit natyror dhe evoluojnë për t’u bërë dhe më të fortë me kalimin e kohës

Letra gjithashtu bën parashikime specifike rreth përbërjes biologjike të të huajve dhe madje sugjeron që disa forma të jetës jashtë-tokësore mund të kenë evoluar dhe të duken si ne.

“Ne ende nuk mund të themi nëse UFO t do të ecin me dy këmbë ose të kenë sy të gjelbër, por ne besojmë se teoria evolucionare ofron një mjet të veçantë shtesë për të kuptuar se si do të jenë ata “, tha Sam Levin, një studiues në Departamentin e Oksfordit e Zoologjisë.

01/11/2017

Burimi:Opinion.al