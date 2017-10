Turizëm, blogu i njohur këshillon 20 gjërat që duhen bërë në Shqipëri

“Oh Shqipëria! Sikurse vendet e tjera në Ballkan, ne kishim dëgjuar vetëm për historinë politike të Shqipërisë dhe nuk kishim pritshmëri të mëdha.

Por tani mund të themi me siguri se është një nga vendet tona të preferuara dhe nuk mund të flasim mjaftueshëm për të gjitha gjërat e shkëlqyera për të bërë në Shqipëri.”

Kështu e nis artikullin blogu i njohur Travel of Book Packer, i cili flet për natyrën e bukur shqiptare, qytetet kryesore, dhe e vë theksin tek ato pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO.

“Natyra në Shqipëri është fenomenale, duke përfshirë malet, lumenjtë, liqenet dhe disa nga plazhet më të bukura në botë. Ka shumë qytete të vjetra të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe çmime qesharake të përballueshme. Shqipëria është destinacion i vërtetë pushimi”, – vijon artikulli.

Blogerët shkruajnë se kaluan katër javë në një udhëtim rrugor në Ballkan dhe këshillojnë shumëllojshmërinë e gjërave të mrekullueshme për të bërë në Shqipëri. Ja lista e “detyrueshme” sipas artikullit:

Burim: Monitor

23/10/2017

