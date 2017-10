U ndanë, e bënin një herë në javë por pajtohet përsëri çifti

Prej më shumë se një jave historia mes Xhenit dhe Benardit i ka mbajtur pezull nëse do të vazhdojnë së bashku si çifti që i kemi njohur deri tani apo do të ndahen.

Në fakt gjatë kësaj jave ata nuk kanë publikuar asnjë foto së bashku, ndërsa Benardi edhe postimet e tjera i ka patur në numër të kufizuar.

Nuk mund të themi të njëjtën gjë për Xhenin, e cila duket se shumë nga postimet e saj ku duket zemërthyer i referohen Benardit.

Megjithatë në orët e vona të mbrëmjes që lamë pas ajo ka publikuar një tjetër thënie në Instastories që na bën të mendojmë se “stuhia” ka kaluar.

Megjithatë në orët e vona të mbrëmjes që lamë pas ajo ka publikuar një tjetër thënie në Instastories që na bën të mendojmë se “stuhia” ka kaluar.

“Ndaheshim të paktën njëherë në javë, “përgjithmonë”, pastaj nuk e dinim si arrinim të bënim paqe përsëri,”-shkruhet në foton e publikuar nga Xheni, ndërkohë që ajo e ka shoqëruar me një emojin e zemrës.

Nuk dihet nëse çifti i ka dhënë fund zënkave dhe janë pajtuar, por mendohet se të paktën duket se janë në rrugë të mbarë.

Megjithatë duket se gjithçka mbetet për t’u parë në mbrëmjen e të hënës në spektaklin e kërcimit “Dance With Me”. Xheni dhe Benardi u njohën dhe u dashuruan në reality show “Big Brother” dhe ishin një nga çiftet me më shumë mbështetje në këtë program, pasi fituan zemrën e publikut.

27.10.2017

Burimi: Gazeta Express

çifti

Theksojmë origjinën e kultit të Dyrrahut .Nga bota e mitologjisë detare, siç ka ndodhur me shumë legjenda të tjera ilire. Epidamni,- Hero-kulti i taulantëve, të cilët e mbajnë si themelues të qytetit. Në të vërtetë përpara ardhjes. së kolonistëve dorë të vitit 627 para erës sonë. Legjenda e jep si mbret të “barbarëve” (kupto: “taulantëve”), që u kultëzua si krijues jo vetëm i qytetit, por edhe i gjenealogjisë legjendare të dinastisë mbretërore.

Ilire me qendërqytetin dhe me arealin e tij të gjerë.

çifti

Në këtë rast kemi një hero vendas. Jo një hyjni në kuptimin e vërtetë të fjalës. Krijimi i kultit të tij është në. Natyrën e krijimit të miteve të heronjve. Të hyjnizimit të kultit të të parëve. I njëjti proces ka ndodhur në krijimin e shumë legjendave ilire. Kështu, Stefan Bizantini shënon. Legjendën e emërtimit të liburnëve sipas një heroi me emrin Liburn.

Lynkos të Epidamnit është tipologjik për këto lloj legjendash. Ky kult dokumentohet. Fortë edhe në. Kohën kur qyteti quhej me emrin Dyrrah, sepse. Eshtë zbuluar një monument i një personi me pushtet në këtë qytet. Në shekullin II të erës sonë, që quhej Syr. Epidamni, në emrin e të cilit Leon Hezej me të drejtë sheh një jehonë. Të kultit të stërgjyshit legjendar ilir. Të themeluesit të parë. Prokopi i Gazës në “Panagjerikun” kushtuar perandorit të Bizantit.