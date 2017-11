Ulen të ardhurat e Apple për shkak të vonesave të iPhone X

Vonesat në prodhimin dhe nxjerrjen në treg të versioneve te rinj të iPhone duket se po ndikojnë në të ardhurat e gjigandit të teknologjisë.

IPhone X përmban një dizajn të përmirësuar dhe kushton 1,149 dollarë. Smartphoni do te dale ne shitje diten e premte me nje numer te kufizuar pajisjesh, pasi Apple u përball me probleme gjate prodhimit.

Dyqanet qe kane shitur iPhone 8 me cmim te ulet gjate muajit shtator dhe ditet e para te tetorit do te perfshihen ne raportin tre mujor te te ardhurave te Apple.

Analistët te industrise telefonike raportojnë shitje te ngadalta për iPhone 8. Dizajni i tij është i njëjtë me paraardhësin e tij, me disa përmirësime teknike, dhe disa fansa te Apple mendohet të jenë në pritje të daljes së iPhone X.

Dobësia në iPhone 8 ndoshta është më shumë për shkak të kërkesës së fortë për X, sesa një cikli zhgënjyes. IPhone X u shit gati pothuajse menjëherë kur gjiganti tenkologjik e nxorri ne treg javën e kaluar, ndërsa disa blerës menduan të prisnin disa javë.

UBS sugjeron se edhe nëse ka kërkesa për pajisjen me te fundit te teknologjise, Apple po përpiqet të prodhoje mjaftueshem prej tyre.

Dizajni i ri i iPhone X dhe sistemi i komplikuar i sensorëve 3D kanë çuar në vonesa te tilla. Ai do te dale ne shitje dy muaj pas prezantimit të tij dhe oferta nuk ka gjasa të arrijë kërkesën për muaj me radhe.

