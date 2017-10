Vajza! Ja si ti hiqni qimet nga fytyra, shpejt dhe lehtë

Më në fund ju mund t’i hiqni qimet e padëshiruara dhe monotone nga këmbët, duart, kofshët dhe pjesët tjera të trupit.

Dhe e tërë kjo në mënyrë plotësisht natyrale dhe plotësisht falas dhe çka është më e rëndësishmja, përgjithmonë.

Pra ekziston zgjidhja e përhershme për telashin më të madh të femrave, qimet Shtypeni katrorin e mëposhte dhe pas 5 sekondave do te hapet receta e plotë

Me mënyrë natyrale, pa pagesë, mund t’i hiqni qafe të gjitha qimet.

Kjo në të vërtetë është një recetë ruse, e cila u ka ndihmuar shumë damave që të zgjidhin këtë problem të padëshiruar.

Kur të filloni ta aplikoni këtë preparat, qimet fillimisht do të fillojnë të rrallohen dhe të bëhen më të dobëta dhe me kalimin e kohës do të zhduken përgjithmonë, shkruan sot gazeta “Zëri”.

Vetëm llogaritni se sa kohë ua merr e rruara apo depilimi dhe do ta kuptoni se sa shumëfish kjo u shpaguhet.

Disa femra kanë shumë qime në fytyrë dhe për to kjo është një zgjidhje ideale, sepse e rruara vetëm sa i forcon, derisa depilimi kërkon që qimet të lihen të rriten, çka në këtë zonë tejet të dukshme nuk sugjerohet aspak.

Përbërësit: Disa lëvozhga të arrave dhe këtu nuk bëhet fjalë për lëvozhgën e gjelbër, por për lëvozhgën e fortë dhe ujë.

Përgatitja: Lëvozhgat duhet të jenë plotësisht të thara. Ndizni ato dhe lërini të digjen. Nga hiri i fituar, shtoni ujë aq sa është e nevojshme që të fitoni një masë kremi sikurse pasta. Lëreni të qëndrojë ashtu për 12 orë.

Aplikimi: Masën e fituar fytyra, vendoseni në pjesën e trupit nga e cila dëshironi të largoni qimet e padëshiruara. Lëreni masën të qëndroj aq sa keni kohë (më së miri gjysmë ore) dhe pastaj pastrojeni.

Përsëriteni këtë tretman tre herë në ditë fytyra, derisa të paraqiten rezultatet e para dhe pastaj vazhdoni njëherë në ditë derisa qimet më nuk vazhdojnë të rriten.

Burimi:Syri.net

24-10-2017

fytyra

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬‬

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.