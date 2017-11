Ja vajza që mund të bëjë sërish ‘armiq’ Noizyn dhe Ledrin

Bëhet fjalë për Noizyn dhe Ledrin .

Jo më kot, me kalimin e viteve mund të keni dëgjuar t’ju thonë që ngjani me partnerin tuaj, apo me shoqen/ shokun e ngushtë.

Tashmë ata janë miq, por a do jenë më, kur Noizy të dëgjojë se Ledri pëlqen vajzën me të cilën ai është i dashuruar “kokë e këmbë”?

Ndonëse ata nuk kanë shumë kohë bashkë si shok, pasi më parë ishin “armiq të përbetuar”, duket se ky “ligj i natyrës” ka prekur dhe dy reperat më të dashur shqiptar.

Simpatinë e madhe që reperi i hitit “100 kile” ka për mbretëreshën e popit, Rihanna, e dimë të gjithë, pasi Noizy nuk rresht së na e treguari, por nuk e dinim se edhe Ledri Vula ka të njëjtën preferencë.

Gjatë një interviste për “Thumb”, këngëtari më i preferuar i vajzave shqiptare (ndonëse Ledri bëri sikur nuk e dinte këtë gjë) ka treguar se vajza që ka fiksim e që thotë me vete “ahh se kapa dot” është as më shumë e as më pak, por Rihanna.

Ne na lind një pyetje: po Rihanna kë do zgjidhte?

04/11/2017