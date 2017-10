Vajzës seksi i doli ‘Zogu’ tek ‘Xing me Ermalin’, por ja çfarë thotë Rasheli për zëvendësuesen e saj

Mbrëmjen e së shtunës Ermal Mamaqi na prezantoi me vajzën që zëvendësoi Rashel Kolanecin. Ajo është një modele në Itali ku duhet thënë se është një bionde me të vërtet seksi.

Ajo u prezantua me publikun si një vajzë pa komplekse ku ajo që u ka bërë përshtypje të gjithëve është fakti se Kejvina doli me nje fustan shume te hapur ku në disa momente dhe “i ka dalë zogu” në emision. Por për këtë ka për të thënë disa fjalë edhe Rasheli. E ftuar në “Pop Culture” ajo tregoi se i pëlqen vajza pasi shihet të jetë shumë bukuroshe, e mirë, bionde, sy bojeqiell por mbetet për tu parë sesi do duket më vone, u shpreh ajo.

Ndërsa përsa i perket zhveshjes së saj Rashel tregoi se ka vajza ka zgjedhjen e vetë duke shprehur kështu: “Unë isha ajo vajza me forma dhe me fustane të ngushtë por ka disa njerëz që mbase nuk i plotesojnë kritere të trupit me forma dhe i shprehin në një mënyrë tjetër por nuk e di nëse varet sesi e ka menduar Ermali por emisioni është për familjare por nuk e di…” përfundoi ajo dhe se me siguri duhet të ishte zgjedhja e vajzës.

Burimi:Syri.net

23/10/2017