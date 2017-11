Veliaj: Taksa e pronës për bizneset, taksim progresiv

Ndërtimet e papërfunduara në Tiranë do t’i nënshtrohen njësoj taksimit të pronës, si ndërtesat e tjera. Ky është propozimi që vjen nga Bashkia e Tiranës për të detyruar të gjithë ata ndërtues që i kanë lënë objektet të papërfunduara dhe jashtë afatit të lejes së ndërtimit.

Një propozim i cili pritet të japë zgjidhje zvarritjes së ndërtimeve, ku shumë zhvillues nuk kanë arritur t’i përfundojnë në kohë punimet duke shkaktuar jo vetëm probleme estetike, por edhe kosto sociale e ekonomike për qytetarët dhe qytetin.

I pranishëm në mbledhjen e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se bashkia i ka propozuar qeverisë për t’i nënshtruar taksën e ndërtesës edhe zhvilluesve që nuk arrijnë t’i përfundojnë ndërtimet e tyre.

Sipas afatit të përcaktuar në lejen e ndërtimit, duke krijuar mjaft plagë sociale. “Qytetet tona janë të mbushura me ndërtesa, edhe këtu në qendër të Tiranës, që kanë ngelur vetëm si zhguall, pa mbaruar kurrë. Deri dje ligji u kërkonte bashkive që të vinin një gjobë modeste për shtyrje të lejes së ndërtimit, ndërkohë që ato mund të vazhdojnë 20-30 vjet si zhguall bosh në mes të qyteteve.

Qeveria ka marrë parasysh propozimin tonë për t’i vënë ekuivalenten e 30% të taksës së pronës këtyre ndërtesave në momentin që u ka përfunduar leja e ndërtimit.

Pra, fillon paguhet taksa e pronës dhe të paktën e dimë që mund të vazhdojë edhe 100 vjet zhgualli bosh në mes të qytetit, por për sa kohë që bashkia po e takson si një pronë efektive, të paktën do të incentivohet dikush që ta mbarojë në kohë, ta shesë apo të zhvillohet prona deri në fund dhe të mos kemi këto anomali”, u shpreh Veliaj.

Nga ana tjetër, Veliaj foli edhe për një taksim progresiv për bizneset, teksa sqaroi se kjo nuk do t’i prekë qytetarët e thjeshtë. “Për familjarët kjo nuk ndryshon, s’ka asnjë efekt, por vetëm tek bizneset, sipas parimit: ai që ka më shumë, do paguajë më shumë. Pra, milioneri që ndërton pallate do paguajë më shumë se sa ai që ka një furrë buke.

Na rezulton se për bizneset e mëdha, që kanë prona që sipas indeksit të hipotekës metri katror vlen më shumë se sa 3 milionë lekë, po marrin zbritje. Nuk është e ndershme. Do t’i kërkoj edhe zotit Braçe që drejton Komisionin parlamentar të Ekonomisë që ta adresojë. Propozimi ynë konkret është të jetë 0.25%, që të mos kenë bashkitë efekt negativ kur vjen puna për bizneset.

Çdo gjë nën 0,25% taksë prone të vlerës, praktikisht dëmton bashkitë dhe i jep një bonus të pa kërkuar bizneseve shumë të mëdha”, theksoi Veliaj.

Kreu i Bashkisë komentoi edhe për një zhvillim tejet pozitiv sikurse është Fondi për Zhvillimin e Rajoneve, i cili ka rezultuar tepër pozitiv për transformimin e njësive vendore që i nxit njësitë vendore të konkurrojnë me projekte. “Besoj që të gjithë jemi dakord që duam që ky fond të vazhdojë.

Ka qenë një mënyrë kompetitive me të cilat bashkitë garonin në bazë të projekteve. Do të duhet të avokonim rëndësinë e projektit dhe masën e publikut që përfiton nga këto projekte, por teksa po diskutohet roli i FZHR-së jemi këtu që ta avokojmë”, tha Veliaj.

Rritja e transfertës së pakushtëzuar tha Veliaj, është po ashtu një hap shumë pozitiv çka do të ndikojë padyshim në shëndoshjen e situatës financiare të NJQV. “Një nga vlerësimet më pozitive dhe besoj që këtu jemi dakord unanim të gjithë kryetarët e bashkive, ka të bëjë me rritjen e transfertës së pakushtëzuar në 1 % të PBB-së.

Do të thotë që secila bashki në bazë të formulës ka një mundësi më të madhe për të financuar nevoja e veta”, u shpreh ai.

Kreu i Bashkisë deklaroi se do t’i kërkojë qeverisë kalimin e kompetencave për dhënien apo heqjen e licencave të kategorisë C nga njësia qëndrore tek njësitë vendore, për të garantuar një efektshmëri dhe zgjidhje të shqetësimit të qytetarëve.

