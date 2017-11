Vendi mund të përballet me tërmete si në ’67-n, paralajmëron Shemsi Prençi

Vendi mund të përballet me tërmete si në 1967-n, paralajmërimi i Shemsi Prençit

Zjarret prej disa ditësh po shkrumbojnë vendin, por duket se një tjetër rrezik mund t’i avitet vendit tonë.

Tërmetet! Të paktën kështu ka paralajmëruar kreu i Emergjencave Civile, Shemsi Prençi, gjatë një komunikimi me mediat.

“Pas një vere të nxehtë lind një problem i rrezikshëm. Së pari, do të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjeve të tërmeteve është me kohë dhe limite të përcaktuara. Duke llogaritur tërmetet e vitit ’67 në periudhën e kthimit një herë në 50 vite, ne përkojmë me rrezikshmërinë e lartë të tërmeteve në Shqipëri. Kryesisht në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Shkodër, Dibër, Korçë etj. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në raport me situatat e pritshme. Kanë nisur lëkundjet e para në rajonin e Elbasanit, kryesisht në Qukës. Do t’i lutemi Zotit të mos ketë pasoja. Por, ne duhet të jemi të përgatitur sepse ekziston rreziku i tërmeteve në 2017-n dhe në fillim të 2018-s. Pasi kështu parashikohet dhe nga gjeoshkenca”.