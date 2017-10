Vëzhgim kryeqytetin tonë, hajde mollë e dardha sipër plehrave !!!

Ndërsa tregtarët thërrasim me sa fuqi që kanë për të shitur prodhimet e tyre , me siguri që blerësit nuk dinë se poshtë tezgave të tyre ka një mall me plehra e mbeturina gjithëçfarë. Kështu ndodh çdo ditë në katet e para të pallateve të njësisë 6-të Është një pikë tregu këtu me fruta-perime, por poshtë në podrum hidhen plehra të shumta. Pastaj nqytetarët shkojnë e blejnë fruta, pa e ditur se plehrat ndodhen ngjitur me frutat ose perimet që blejnë ata. Dikush bën edhe çudi për erën kundërmuese.

Kjo gjendje mbetet shqetësuese për gjithë banorët e pallatit, se era e mbeturinave ngjitet lart. Vëzhgimi një fjalë mbetet një thirrje madiatiko-qyetare për organet koopetente në Bashki dhe më konkretisht për specialistët e Higjenës dhe të Mjedisit në këtë institucion. Ndoshta mësojnë adresën dhe kujtohen të shkojnë për kontroll…

Evana Koltraka