Një sasi e konsiderueshme droge është sekuestruar sërish në Itali dhe pesë persona janë arrestuar mes tyre edhe 3 shqiptarë: Vital Meço, 43 vjeç; Tonin Bibaj 33 vjeç e Alfred Gjoka, 36 vjeç.

Një kamion brenda së cilit u gjet e fshehur një sasi prej rreth 120 kg marijuhanë është zbuluar nga policia e Ferrara-s natën mes së dielës dhe së hënës. Kamioni që vinte nga Spanja me ngarkesën që sipas medieve italiane vlerësohej më shumë se 1 milionë euro.

Aksioni

Policia përgjonte bandën kriminale prej disa koshash edhe ishte në dijeni të një ngarkesë droge do të mbërrinte në një ndërtesë në rrugën “Marconi”. Dhe ashtu ndodhi. Droga që vinte nga Spanja dhe kishte si destinacion shitjen në tregun italian, ishte fshehur me kujdes në kamion mes ngarkesave të manderinave dhe shegëve.

“Një bandë e vërtetë – shpjegon sot një hetues – e përbërë nga shqiptarë, spanjollë dhe marokenë”.

Në drejtim të kamionit ishte spanjolli Joaqiun Martinez, 37 vjeç, ndërsa në sedijen e pasagjerit marokeni Nour Eddine Benazzi, 43 vjeç.

Brenda garazhit, ndodheshin tre shqiptarët. Teksa kamioni shkon në destinacionon, të pestë flasin me zë të ulët për rreth 1 minutë e më pas nisin shkarkimin.

Pasi mbarojnë këtë procedurë, spanjolli përshëndetet me të tjetër, ndez mjetin dhe bëhet gati që të largohet, por aty ndërhyjnë efektivët. Para hetuesve, spanjolli do të justifikohej se nuk dinte gjë për ngarkesën e drogës në mjet.

Më tej, në banesën e një prej shqiptarëve në komunën Cento (Ferrara), Vital Meços gjenden edhe 280 gramë kokainë.

24/10/2017

Burimi:Syri.net

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.