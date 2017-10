VIDEO EKSKLUZIVE/ Nis aksioni për shembjen e 24 objekteve në Himarë

Aksioni i IKMT ka startuar prej orëve të para të mëngjesit në Himarë.

Objekti i parë që është prekur nga aksioni ka qënë një karburant, pronarët e të cilit e kanë kontestuar ashpër këtë ndërhyrje. Aksioni përfshin shembjen e 24 objekteve ndërsa sot pritet të goditen 9.

Tema e objekteve që pritet të shemben në kuadër të planit të ri urbanistik në Himarë ka qënë një temë e nxehtë mes Shqipërisë dhe Greqisë.

Kujtojmë që presidenti grek ka reaguar pak ditë më parë rreth çështjes në Himarë duke folur me tone të ashpra ndaj Shqipërisë

Shkak është Himara, e më saktë një grumbull shtëpish a godinash që prisheshin për t’i rihapur rrugë rivitalizimit urban të qytezës bregdetare të Jonit. I ndodhur në Selanik, kreu i shtetit grek tha se“me sjellje që shkelin në mënyrë flagrante të drejtat themelore të njeriut, siç janë sjelljet ndaj minoritetit tonë, si dhe sjelljet që cenojnë të drejtën e shenjtë të pronës”.

Më pas, si për të kujtuar kartën e fortë të Athinës në dorë, veton në proceset integruese për në BE, Pavlopulos, me një gjuhë që të kujton ligjërimin e Vangjel Dules, tha: “Shqipëria dëmton perspektivën e saj evropiane dhe ne nuk mund të rrimë duarkryq kundrejt sjelljeve të tilla”. Këto deklarata u bënë ndërsa ministri i Jashtëm Kotzias u shpreh së fundi me tonë të buta e pozitive për një zgjedhjeje të çështjeve dypalëshe, shkruan iefimerida.gr

Ndërsa një ditë më parë ambasadorja greke Eleni Sourani, gjatë një vizite në qytetin e Vlorës, theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të mira të bashkëpunimit mes dy vendeve, duke e vënë theksin te çështja e Himarës. Sourani tha se nuk donte të bënte komente lidhur me deklaratat e Ministrisë së Jashtme greke. Ajo tha se banorët e Himarës nuk duhet të cënohen nga asnjë projekt, duke iu referuar planit rehabilitues të ndërrmarrë nga qeveria shqiptare.

“Jam këtu për një takim të mirëfilltë bashkëpunimi, me Vlorën dhe zonat e saj periferike. Jemi të interesuar për të pasur një marrëdhënie të qëndrueshme mes dy shteteve. Po shohim bashkëpunimet edhe me Bashkinë e Vlorës, universitetin etj. Banorët e Himarës duhen të trajtohen me kujdes të vecantë dhe asnjë projekt të mos i cenojë këta të fundit. Shteti grek është i vëmendshëm për të gjitha zonat minoritare dhe jo vetëm Himara”– tha Sourani.

