VIDEO/ Surpriza e Bebe Rexhës në klipin e ri, do t’ju pëlqejë të gjithë shqiptarëve

Më në fund publikohet videoklipi i këngës së Bebe Rexhës ‘’Meant to Be’’ me këngëtarin me famë botërore…

Pak orë më parë në kanalin zyrtar në ‘’YouTube’’ të këngëtares Bebe Rexha është publikuar videoklipi i këngës së re së saj, ‘’Meant to Be’’ në bashkëpunim me reperin, Florida Georgia Line.

Në klipin e saj më të ri shihet te mbizotërojnë ngjyrat e flamurit shqiptar, ngjyra e kuqe dhe e zeza, çka do t’ju pëlqejnë gjithë shqiptareve e do ti bejë të ndihen krenar.

Burimi:Opinion.al

23/10/2017