Ylli Manjani për çështjen Tahiri: “Nuk ka duhet një Kadri Hazbi…”

Edi Rama na sugjeron se “është Ai që ka vendosur burgosjen e Sajmirit”. Nëse vërtetë është kështu duhet ndalur kjo poshtërsi! Është e ngjashme me gjyqin politik të Kadri Hazbiut!

Akuza, arresti, kontrolli i banesës apo edhe gjykimi e dënimi/pafajësia, në shoqërinë demokratike janë çështje ekskluzive të drejtësisë, jo të qeverisë!

Drejtësia nuk mund të jetë larje hesapesh ndërmjet politikanësh! Ajo i shërben publikut për të vendosur sundimin e ligjit për të gjithë njësoj. Drejtësia është vendi ku të vërtetat dalin me prova jo me llafe!

Publikut i intereson të dijë se si u kanabizua i gjithë vendi? Kush urdhëroi zbatimin e ketij projekti? Kush u mor me te? Kush perfitoi dhe sa?

Dua të besoj se Prokuroria e ndihmuar dhe nga institucione te huaja, po e trajton kështu këtë çështje! Dua të besoj se ajo që sugjeron Rama, se është Ai që po ja fut Sajmirit, është gënjeshtër e një keqbërësi të kapur në flagrancë!

Arsye për ta besuar këtë ka plot, por kryesorja është se grupi kriminal u arrestua nga Italianet dhe droga e sekuestruar mbreme u bë pa dijenine e policisë që do Rama.

Ylli

Kreu i grupit parlamentar ylli, të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri, ylli, që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe ylli, se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Aramalnte, ylli, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. Saimir Tahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriatik Llalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.