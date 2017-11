Ylli Manjani: Urdhëri për peshk u dha! Peshk i ngordhur apo i gjallë...

Ylli Manjani ditën e sotme është shprehur në rrjetin social Facebook rreth aksionit ndërkombëtar të TASK-Forcë-s, pas deklaratës së djeshme mbi aksionin e nisur prej kohësh.

Urdhëri për peshk u dha! Peshk i madh, i vogël, i ngordhur apo i gjallë çtë jetë! Urdhëri u dha!

Po me copat e mishit me dy sy si do i bëhet! Ata që do zbatojnë urdhërin e sdinë as të peshkojnë e as të gjuajnë?! Ata janë as mish e as peshk!

Ndërkohë, Rilindja ofron hashash. Bën mirë për shëndetin mendor dhe harresën e halleve…