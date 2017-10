Zagani në ‘Meridionews’: “Tahiri është një hallkë, zinxhiri është pas tij”

Zagani , ish-shefi i Antidrogës në Fier, në një intervistë për median italiane “Meridionews”, ka folur për “çështjen Tahiri” dhe për vendimin që sipas tij, do të dalë nga Kuvendi të mërkurën.

I pyetur për kërkesën e prokurorisë për arrestimin e Tahirit, Zagani ka deklaruar se Kuvendi nuk do t’a votojë një gjë të tillë.

“Parlamenti shqiptar do të votojë kundër, pasi Tahiri është vetëm një hallkë e një zinxhiri të gjatë që nuk mund të prishet, pasi me të mund të rrëzohet dhe qeveria shqiptare”.

Habilajt dhe trafiku i drogës Shqipëri-Itali

Ai është shprehur se italianët i kanë bërë dhuratën më të bukur në botë me zbulimin e përgjimeve.

“Italia më ka bërë dhuratën më të bukur në botë”.

Dritan Zagani, i cili aktualisht ndodhet në Zvicër ku ka fituar azil politik, ka akuzuar autoritetet shqiptare.

“Jam larguar nga Shqipëria e mbi 4 vjet, jam nën akuzë pa u bërë kurrë një seancë gjyqësore kundër meje”.

Dritan Zagani tregon sesi zbuloi Habilajt që trafikonin drogë dhe armë drejt Italisë.

“Në vitin 2014 po hetoja një grup trafikantësh të lidhur me kushërinjtë Habilaj. Një grup shumë i fuqishëm që trafikonte kokainë dhe armë. Gjithashtu kisha përgatitur një informacion, por pastaj më futën në burg. Gjatë hetimit unë pashë edhe “Audi”-in e famshëm që më pas mësova se ishte i ministrit Saimir Tahiri. Vura re se ishte përdorur për të bërë udhëtime të dyshimta, por ankesat e mia nuk u dëgjuan”, tha ai.

Sipas medieve italiane, Shqipëria mbetet kanali i privilegjuar i trafikut të marihuanës në Sicili. Ndërsa Zagani tregon sesi trafikohej droga nga Shqipëria në drejtim të Italisë.

“Deri më 2014, kisha shumë informacion mbi trafikun e drogës me kamion por dhe përmes detit. Gjatë kësaj periudhe u transferova, dhe nga shërbimet sekrete informohesha se droga trafikohej dhe me avionë të vegjël turizmi. 200-300 kg marihuanë në çdo udhëtim me avion mund të transportohej vetëm nëse kishe mbrojtje në nivel të lartë”.

Burimi :Opinion.al

23/10/2017

Zagani

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬‬

Zagani

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.