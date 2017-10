Zbulohet dëshmitarja, zonja që mund të ‘fundosë’ Saimir Tahirin

Zbulohet dëshmitarja, që dëshmon lidhjet e Habilajve me ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, nuk është më sekret, pasi prej të shtunës për të flitet në media. ABC news disponon të dhënat e saj, por preferon të mos i publikojë, në respekt të moscënimit të sekretit hetimor. Sipas burimeve nga prokuroria ajo ka treguar se nga vinte paprekshmëria e Habilajve.

Dëshmitari i mbrojtur i prokurorisë nuk është më sekret.

Bëhet fjalë për një zonjë, e cila, sipas akuzës dyshohet se është pika lidhëse ndëmjet të kreut të bandës Moisi Habilaj dhe ish-minsitrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

ABC News disponon të dhënat dhe foton e saj, por ka zgjedhur të ruajë anonimatin, duke ruajtuar sekretin hetimor. Për të u fol që gjatë ditës së shtunë, gjatë seancave të Këshillit të Mandateve e imuniteteve të kuvendit, ku u diskutua kërkesa e prokurorisë për heqjen e iminutetit e arrestimin e Saimir Tahirit.

Askush nuk e ka marrë autorësinë e rrjedhjes së emrit të dëshmitares së mbrojtur tashmë nga drejtësia. Në dijeni ishin shumë pak persona, mes tyre tre prokurorët e çështjes dhe njëkohësisht 11 deputetet e kuvendit, antarë të Këshillit të Mandateve.

Burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda bëjnë të ditur për ABC News se dëshmitarja ka deklaruar se paprekshmëria grupit të Habilajve qëndronte tek lidhjet farefisnore me ish-ministrin e Brendshëm.

Të njëjtat burime saktësojnë se në listen e dëshmitarëve të organit të akuzës së krimeve të rënda, janë edhe 4 persona të tjerë. Këto të dhëna konsiderohen tepër sekret, njëlloj si dëshmirja e mbrojtur të dhënat e të cilës kanë rrjedhur në publik e për të cilat ABC News zgjodhi të respektojë detyrimin ligjor të mospublikimit edhe pse i disponon si të dhëna.

Prokuroria, ka ngritur dy akuza ndaj deputetit Saimir Tahiri. E para është ajo e “trafikut të narkotikëve e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal” dhe “korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë”.

lapsi.al

23/10/2017

