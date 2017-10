Zbulohet skenografia e spektaklit ‘C’est la vie’ i Marina Vjollcës

Pritet me padurim të nisë një nga spektaklet më të komentuar të momentit “C’est la vie”, nën drejtimin e Marina Vjollcës.

Deri më tani është zbuluar vetëm spoti në të cilin Marina njofton se spektakli do të transmetohet në orën 20:00, por pa zbuluar datën e nisjes.

Megjithatë ditën e sotme është zbuluar edhe skenografia. Çifti i balerinëve Enada dhe Gert Vaso duket se do jenë pjesë e këtij formati dhe kanë postuar një video ku tregojnë ndërtimin e studios së re televizive në Klan.

“Një gjë e madhe pritet në Klan. Bëni dhe pak durim! Por mos e humbisni”, shkruhet në video.

E duke qenë se “C’est la vie” është spektakli i cili pritet të fillojë së shpejti në Klan, atëherë edhe kjo studio po dyshohet se i përket këtij spektakli.

