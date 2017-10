Zgjedhjet vendore në Kosovë, komunat e mëdha në balotazh

Në Kosovë po vazhdon numërimi i votave të zgjedhjeve vendore të së dielës për pushtetin komunal.Koalicioni i organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, e cila vëzhgoi zgjedhjet e së dielës publikoi rezultatet e saja paraprake, sipas të cilave njëzet komuna tashmë kanë zgjedhur kryetarët e tyre ndërsa 18 komuna pritet të shkojnë në raundin e dytë të votimeve që pritet të mbahet më 19 nëntor.Zgjedhjet lokale të 22 tetorit, kanë qenë të vlefshme edhe për zgjedhjen e deputetëve të kuvendeve komunale.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e para preliminare. Në bazë të këtyre rezultateve, të publikuara në faqen zyrtare të KQZ-së, kuptohet se në shumicën e komunave më të mëdha, kandidatët për kryetarë të komunave do të shkojnë në balotazh.

Prishtinë: Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Prizren: Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Mytaher Haskukanga Lëvizjes Vetëvendosje.

Gjilan: Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje.

Ferizaj: Agim Aliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Muharrem Sfarqa nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Mitrovicën jugore: Valdete Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Agim Bahtiri nga Aleanca Kosova e Re.

Gjakovë: Mimoza Kusari Lila nga Alternativa dhe Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Pejë, pritet që Gazmend Muhaxhiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës të konfirmohet si fitues pa balotazh, por mbetet të pritet rezultati përfundimtar.

Për shkak të problemeve teknike, faqja zyrtare e KQZ-së ka qenë jashtë funksionit për më gjatë se tri orë dhe është funksionalizuar para mesnatës.

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬

vendore

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.